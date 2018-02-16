Пилоты Ан-148 ругались перед катастрофой – СМИ

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Пилоты разбившегося в Подмосковье Ан-148 не поняли причину неполадок с определением скорости и ругались перед катастрофой. Это следует из расшифровки записи речевого самописца, сообщает "Коммерсантъ".

Судя по записи, летчики перед крушением читали контрольную карту и проверяли работу различных приборов. При этом пилоты, вопреки требованиям карты, не включали обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости.

После взлета экипаж обнаружил на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытались выровнять скорость, наклоняя самолет к земле. Стоклновение произошло под нечленораздельные крики пилотов, уточняется в материале.

По словам источника издания, летчики так и не смогли определить причину неисправности.

Авиакатастрофа произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Рассматривалось несколько версий происшедшего, включая погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность самолета.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете назвали одну из возможных причин катастрфы. Специалисты предположили что самолет мог разбиться из-за неверных данных о скорости полета в связи с обледенением.