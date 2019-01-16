Очевидец рассказала подробности о ЧП на химзаводе под Петербургом

Очевидец взрыва на химзаводе Кингисеппа под Петербургом Анастасия рассказала подробности происшествия.

"Я наблюдала за котами, смотрящими в окно, на подоконнике на кухне. Неожиданно задрожал дом, потом дошёл и звук. Коты мигом слетели с подоконника. Через несколько минут стало понятно, что произошло что-то серьезное, так как я услышала сирены скорой помощи и пожарной службы", – поделилась она.

По словам девушки, для Кингисеппа учения на полигонах – "обычное дело, отчего дома постоянно в движении". Но в этот раз "волна была сильнее предыдущих", отметила она.

Ранее стало известно, что в Кингисеппе произошел взрыв на химзаводе "Полипласт". В результате ЧП обрушилась часть цеха по производству химических добавок. За взрывом последовал и пожар.

После взрыва и пожара на заводе "Полипласт" следователи возбудили дело по статье "О нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах".