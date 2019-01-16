Названа причина пожара в здании телеканала "Звезда"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В здании телеканала "Звезда" произошел пожар. Это случилось из-за взрыва электроскутера, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в минувший вторник, 15 января. В одном из кабинетов здания главный режиссер "Звезды" Владимир Цуканов заряжал свой электроскутер с помощью стационарного устройства.

"Мужчина закрыл кабинет и оставил скутер заряжаться, однако тот в какой-то момент взорвался и загорелся, что привело к возгоранию на площади 0,5 квадратных метра", – сообщил источник.

Пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Офис телеканала "Звезда" располагается в здании на проспекте Мира, 126.