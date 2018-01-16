Вучич назвал убийство сербского политика в Косове терактом

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Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство политика Оливера Ивановича терактом.

"Для государства Сербии – это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться", – заявил глава государства, передает РИА Новости.

Одного из лидеров косовских сербов, главу гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича застрелили во вторник, 16 января, в Косовска-Митровице. Как сообщили в СМИ, на Ивановича напали, когда он входил в здание своей партии.

Иванович ранее занимал пост госсекретаря в министерстве по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. В 2016 году его приговорили к девяти годам тюрьмы, впоследствии выпустили на свободу.