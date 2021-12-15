Полиция сняла оцепление с улицы у посольства РФ в Вашингтоне

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Полицейские сняли оцепление с улицы Танлоу в Вашингтоне, на которой находится посольство России. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что правоохранители убрали натянутую между деревьями специальную ленту.

Как уточнил очевидец, во время перекрытия посольство продолжало работать в нормальном режиме.

Ранее стало известно о перекрытии улицы из-за подозрительного пакета. Утверждалось, что неизвестные бросили его через забор возле здания российского дипведомства.

После этого территория была полностью оцеплена.