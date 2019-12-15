Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса и грузовика произошла в Подмосковье, сообщает ТАСС. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Транспортные средства столкнулись вечером 15 декабря на 16-м километре трассы "М-7".

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось об аварии с нерейсовым автобусом, следовавшим из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

Пострадали 20 человек. Восьмерым из них помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. 12 человек доставили в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы. Погибших нет.

Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях.