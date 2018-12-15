15 декабря, 08:48
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Число погибших в ДТП в Красноярском крае увеличилось до четырех. Об этом сообщил руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что семь человек остаются в больнице Назарово после крупного ДТП на трассе в Красноярском крае.
"В больнице остаются семь человек, из них двое в тяжелом состоянии", – сказали в Минздраве региона, передает РИА Новости.
Там также сообщили, что было принято решение эвакуировать трех человек бортами санавиации в Красноярск.
Накануне вечером Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой. Авария произошла на 40-м километре трассы "Ачинск – Ужур – Троицкое". Автобус Hyundai столкнулся с грузовиком Scania. По данным местного главка МВД, в результате ДТП погибли три человека. Еще 19, трое из которых несовершеннолетние, были госпитализированы.
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