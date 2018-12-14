В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли два человека

В Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает региональное МВД.

ДТП случилось на 40-м километре трассы "Ачинск – Ужур – Троицкое", где автобус Hyundai столкнулся с грузовиком Scania. В результате столкновения погибли два человека – водитель грузовика и пассажир автобуса. Девять пассажиров автобуса получили травмы.

12 декабря туристический автобус перевернулся на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области после того, как водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 10 человек.