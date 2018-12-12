Автобус с туристами перевернулся под Псковом

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Туристический автобусом перевернулся на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области.

Как сообщил ТАСС глава района Александр Баранов, пострадали десять человек. Среди них студенты Санкт-Петербургского государственного университета.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Пострадавшие находятся в районной больнице, определяется степень тяжести полученных травм. Всего в автобусе находились 13 студентов, экскурсовод, два сопровождающих и водитель.