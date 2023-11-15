В Казахстане задержали планировавших свергнуть светский строй экстремистов

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В Казахстане задержали членов экстремистской группировки, которые планировали свергнуть светский строй в государстве. Об этом сообщается на сайте казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

Ячейки радикальной религиозной группировки были нейтрализованы в городах Астана, Атырау и Жезказган.

"По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане", – следует из сообщения.

В КНБ добавили, что задержанные также распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

Ранее в Москве задержали двоих мужчин, которые подозреваются в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным следствия, в 2020 году группа граждан создала на юго-западе столицы ячейку запрещенной в РФ международной религиозной экстремистской организации и устраивали собрания.

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