"Царьград" заблокировали в Казахстане за "пропаганду экстремизма"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство информации и общественного развития Казахстана заблокировало на территории страны сайт российского телеканала "Царьград". Информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно данным сайта, причиной этого стала "пропаганда экстремизма". На данный момент власти не прокомментировали блокировку.

Ранее в Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам – wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru. Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации считает, что при помощи блокировки данных сайтов общество не будет получать информацию, якобы наносящую угрозу безопасности Латвии, Украины и Европы в целом.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ в России к платформе для социальной журналистики Medium. Причины блокировки не назывались.

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