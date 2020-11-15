Полиция проверяет информацию о дороге, которую посыпали песком с человеческими костями

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полицейские начали расследование в связи с информацией, согласно которой фрагменты человеческого черепа и костей нашли в песке. Речь идет о дороге в городе Киренске Иркутской области, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как уточнили представители ведомства, 13 ноября в соцсетях нашли снимки, где показано, что во время гололеда дорогу в Киренске отсыпают песком, где были фрагменты черепа и костей.

На место направлены полицейские, информация была подтверждена. В результате начата проверка. По предварительным данным, городская администрация сотрудничала с организацией, взявшей для отсыпки дороги материал с кладбища.

Теперь сотрудники правопорядка дадут оценку деятельность компании-подрядчика в соответствии с административным законодательством.

Ранее в подвале дома на севере Москвы нашли человеческие кости. Обнаруженные останки переданы на экспертизу.