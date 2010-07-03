Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Взрыв с последующим возгоранием случился в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки", – рассказал источник.

Он заявил, что всего из здания удалось эвакуировать 50 человек, еще 17 были спасены.

Известно, что сразу после взрыва произошло возгорание. На сайте столичного главка МЧС уведомили, что в настоящий момент пожар локализован.

Ранее общежитие загорелось в Новой Москве. Из здания были эвакуированы 40 человек.