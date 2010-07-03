Общежитие загорелось в Новой Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Здание общежития охватило огнем в дачном поселке в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Пожар произошел в доме 8 по Линейному проезду в поселке Кокошкино. До прибытия пожарных порядка 40 (человек – прим.) самостоятельно вышли из здания", – подчеркнули в пресс-службе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных служб. Отмечается, что на данный момент открытое горение было ликвидировано.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее крупный пожар случился около Ленинградского вокзала в столице. Там загорелся склад с искусственными елками и цветами.