Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока

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Пассажирский самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" сбил лису в международном аэропорту Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Во время руления воздушного судна авиакомпании "Аврора" DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили животное с полосы", – отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел 12 октября, он не повлиял на работу аэропорта. В настоящее время идет расследование инцидента.

В конце сентября в аэропорту Нарито в Токио несколько рейсов задержали из-за черепахи. Пилот самолета Airbus A380, направлявшегося на Гавайи, отказался взлетать, увидев животное на взлетной полосе. В итоге не по расписанию взлетели еще пять самолетов.

