"Крылья Советов" не расторгнут контракт с Башкировым

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Футбольный клуб "Крылья Советов" не планирует расторгать контракт с полузащитником Евгением Башкировым из-за его задержания за рулем в пьяном виде. О решении самарского клуба сообщил его гендиректор Виталий Шашков.

Шашков отметил, что футболист сможет выйти на поле в ближайшем матче. Он также призвал "не устраивать охоту на ведьм" после инцидента с Башкировым, передает ТАСС.

При этом "Крылья Советов" запросили все необходимые документы о правонарушении, совершенном Башкировым. На основании этих документов будет вынесено окончательное решение, пояснили в клубе. "К Евгению Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора",− сказано в заявлении ФК "Крылья Советов".

В клубе также напомнили, что по результатам медосвидетельствования в крови другого задержанного накануне игрока команды − Георгия Тигиева − не обнаружили запрещенных препаратов и следов алкоголя. По этой причине, пояснили в "Крыльях Советов", Тигиев "оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации", пообещав оказать ему содействие в этом деле.

Накануне Башкирова задержали сотрудники ГИБДД. Футболист вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день за рулем был задержан защитник команды Георгий Тигиев по подозрению в использовании запрещенных препаратов.