Жена объяснила поведение арестованного Кокорина

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Гражданская жена Александра Кокорина объяснила поведение арестованного супруга.

Дарья Валитова заявила, что футболисту было психологически тяжело из-за того, что он не участвовал в чемпионате мира по футболу, так как получил серьезную травму. При этом она подчеркнула, что это не оправдывает поведение мужа.

"Сейчас его главная мысль в том, что эта глупость может лишить многого его ребенка. Он мухи не обидит, это может подтвердить любой человек из его окружения. Что-то, наверное, у него накопилось", – рассказала Валитова в интервью Первому каналу.

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов ранее поддержал нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По словам футболиста, спортсмены поступили неправильно, но не стоит травить игроков.

Полузащитник "Спартака" Самедов поддержал Кокорина и Мамаева



Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в побоях и хулиганстве. Футболистов подозревают в нападении на водителя ведущей одного из федеральных каналов Виталия Соловчука и на чиновника Минпромторга Дениса Пака.