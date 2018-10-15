Жена объяснила поведение арестованного Кокорина

15 октября 2018, 02:02
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Гражданская жена Александра Кокорина объяснила поведение арестованного супруга.
Дарья Валитова заявила, что футболисту было психологически тяжело из-за того, что он не участвовал в чемпионате мира по футболу, так как получил серьезную травму. При этом она подчеркнула, что это не оправдывает поведение мужа.
"Сейчас его главная мысль в том, что эта глупость может лишить многого его ребенка. Он мухи не обидит, это может подтвердить любой человек из его окружения. Что-то, наверное, у него накопилось", – рассказала Валитова в интервью Первому каналу.
Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов ранее поддержал нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По словам футболиста, спортсмены поступили неправильно, но не стоит травить игроков.
Полузащитник "Спартака" Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в побоях и хулиганстве. Футболистов подозревают в нападении на водителя ведущей одного из федеральных каналов Виталия Соловчука и на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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