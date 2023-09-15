Движение на МСД в районе станции МЦК Ростокино восстановили после аварии

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции МЦК Ростокино восстановили после аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ранее на участке произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате ДТП одна машина перевернулась.

Движение в районе аварии было затруднено. Автомобилистам советовали выбирать альтернативные пути объезда.

До этого автомобиль перевернулся на МКАД в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе в результате столкновения с другой машиной. На месте работали оперативные службы.

ДТП произошло в районе МЦК Ростокино