Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Улицу оцепили в центре Москвы из-за подозрительного пакета. Его нашли на Кузнецком мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Уточняется, что на месте, где был обнаружен неизвестный предмет, работают представители МВД.

Ранее в столице был временно закрыт проход на Красную площадь также из-за забытого пакета. В результате была организована проверка правоохранительными органами. Однако через некоторое время хозяин пакета нашелся.

