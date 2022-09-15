Зеленский попал в ДТП в Киеве

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский не получил серьезных травм. Его осмотрел врач. Никифоров также уточнил, что с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения столкнулся легковой автомобиль.

"Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

В июле 2019 года автомобили кортежа президента Украины попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети. Инцидент произошел в Запорожской области.

Кортеж президента направлялся в Киев. Самого Зеленского в машине не было. В результате аварии никто не пострадал.