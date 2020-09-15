Мужчина извинился за то, что помыл обувь в калининградской часовне

В Калининграде молодые люди осквернили святой источник

Один из мужчин, который мыл обувь в калининградской часовне, извинился за содеянное. Свое видеобращение к жителям города он выложил в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, вместе с другом они решили, что это обычный кран.

"Мы не знали, что это такая серьезная вода и святая. Я думал, это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя на видео, я хочу очень извиниться. Больше такого не повторится", – пообещал мужчина, представившийся Расулом.

Ранее сообщалось, что в Калининграде двое молодых людей осквернили святой источник в часовне в честь иконы Божьей Матери. Они решили помыть в нем ноги. Происходящее они снимали на видео и выложили в Сеть. Ролик разошелся в соцсетях и возмутил пользователей интернета, в адрес мужчин посыпались гневные комментарии.

В мае сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в осквернении Мемориала воинской славы в Одинцовском городском округе. Проверка была инициирована после публикаций в Сети двух фотографии с нарушителями. На одной из них мужчина поставил ведро на огонь, второй фигурант публикации стоял рядом. На другом снимке мужчина мешает что-то в ведре. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

