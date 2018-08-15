Власти Италии ввели режим ЧС на год после обрушения моста

15 августа, 20:06
Фото: АР/Matteo Pucciarelli
Италия ввела режим чрезвычайной ситуации на 12 месяцев в связи с обрушением моста близ Генуи. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
На пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров 15 августа Конте сообщил, что правительство удовлетворило запрос главы администрации области Лигурия Джованни Тоти и постановило ввести режим ЧС сроком на 12 месяцев. Итальянский премьер уточнил, что на ликвидацию последствий трагедии потребуется пять миллионов евро, передает ТАСС
Ранее стало известно, что число погибших при обрушении моста возросло до 39 человек. Уже опознаны тела 37 жертв ЧП. До сих пор в больницах остаются 16 человек, причем состояние 12 из них врачи оценивают как тяжелое.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, рухнул 14 августа. Как рассказали очевидцы, перед обрушением в пролет ударила молния. По их мнению, это и могло стать причиной трагедии.
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