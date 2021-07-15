СК начал проверку после гибели ученого Пигарева в результате ДТП с самокатом

14:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет организовал проверку в связи с гибелью ученого Ивана Пигарева в результате ДТП с самокатом на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
По данным следователей, 14 июля 80-летний Пигарев ехал по тротуару на электрическом велосипеде в районе Воробьевского шоссе и столкнулся с самокатчиком. Ученый и пострадавший мужчина были госпитализированы с различными травмами, впоследствии Пигарев скончался.
"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
"Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – отметили в СК.
Максимальное наказание в соответствии с пунктом 1 данной статьи – два года лишения свободы.
Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в среду, 14 июля. Ученый ударился головой об асфальт. Медики провели операцию, однако спасти его не смогли.
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