СК начал проверку после гибели ученого Пигарева в результате ДТП с самокатом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет организовал проверку в связи с гибелью ученого Ивана Пигарева в результате ДТП с самокатом на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

По данным следователей, 14 июля 80-летний Пигарев ехал по тротуару на электрическом велосипеде в районе Воробьевского шоссе и столкнулся с самокатчиком. Ученый и пострадавший мужчина были госпитализированы с различными травмами, впоследствии Пигарев скончался.

"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

"Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – отметили в СК.

Максимальное наказание в соответствии с пунктом 1 данной статьи – два года лишения свободы.

Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в среду, 14 июля. Ученый ударился головой об асфальт. Медики провели операцию, однако спасти его не смогли.