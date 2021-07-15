В столице возбуждено еще одно дело о фальшивых сертификатах о вакцинации

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В Москве возбудили уголовное дело после попытки внести данные поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг для получения QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

"Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и с 25 июня по 7 июля с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на порталы государственных услуг", – объяснила она.

Уточняется, что по требованию Басманной межрайонной прокуратуры органом дознания было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"). Расследование дела взято на контроль.

Ранее в Москве на Хорошевском шоссе и Ленинском проспекте были задержаны курьеры, которые развозили фиктивные медицинские документы, в числе которых сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки о медотводах. Установлено, что в обоих случаях подделкой бумаг занимался один изготовитель.

На данный момент ведутся поиски всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

