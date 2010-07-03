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14:33

Игрока "Спартака" поймали с поддельными правами

происшествия спорт

14:33

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Фото: spartak.ru

22-летний нападающий хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляревский стал фигурантом уголовного дела о подделке водительских прав.

Молодого человека, который находился за рулем BMW, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов в Семеновском переулке.

"Мужчина предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение. В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.

На сайте "Спартака" говорится, что Котляревский играет в столичном клубе два сезона. В разные годы играл в ангарском "Ермаке", нефтекамском "Батыре", уфимском "Салавате Юлаеве".

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