Лжесотрудник ЦОДД пугал нарушивших правила водителей

Фото: ЦОДД

Центр организации дорожного движения обнаружил лжесотрудника в своих рядах. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

ЦОДД заявил, что мужчина сделал поддельное удостоверение и угрожал штрафами водителям, которые нарушили правила стоянки или остановки. Он также предлагал людям закрыть глаза на нарушение за вознаграждение.

Центр призвал горожан к бдительности и заявил, что настоящие сотрудники так не делают.



В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД.

Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение.

Не дайте себя обмануть!Сотрудники гор.служб никогда не будут так делать. pic.twitter.com/opXqkdBRO2 — ЦОДД (@gucodd) 4 июля 2019 г.

Ранее дорожный патруль ЦОДД помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе. Инцидент произошел в ночь на 28 июня. Патруль хотел помочь водителю, который остановился на обочине из-за поврежденного колеса, однако мужчина вел себя подозрительно, нервничал и не ориентировался в машине.

