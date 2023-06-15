Ребенок утонул в Прибайкальском районе Бурятии

Фото: телеграм-канал "Криминальная Бурятия"

Ребенок 2016 года рождения утонул в Прибайкальском районе Бурятии, следует из сообщения в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

"Вечером 14 июня на реке Итанца вблизи поселка Кома в Прибайкальском районе утонул ребенок 2016 года рождения. Сразу же на месте происшествия были организованы поисковые работы, которые не дали результатов. Сегодня поиски продолжены", – отметили в ведомстве.

В региональном Следственном комитете добавили, что накануне вечером трое мальчиков из села Итанца прибыли к реке на окраине деревни. После они решили перейти на другой берег по узкому мосту, сообщается в телеграм-канале СК.

В ходе переправы один из детей рухнул в воду, после чего его унесло течением. К поисковым мероприятиям привлечены водолазы и спецтехника. После расследования установят все обстоятельства ЧП и будет принято правовое решение.

Ранее сообщалось, что четверо детей умерли в Канаде во время рыбалки. Происшествие случилось на реке Святого Лаврентия. Группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. Часть людей смогли выбраться после начала прилива, однако других смыло.