Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух беспилотников, однако обошлось без возгорания топлива. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало", – написал он.

Губернатор также сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что ВС РФ в ночь на 15 мая отразили массированную атаку с воздуха на Севастополь. Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал, что обломки ракет упали в частном секторе. Он призвал ни в коем случае не подходить к частям сбитых ракет, так как рядом с ними возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.

