Пожар произошел в квартире на Зубовском бульваре

На Зубовском бульваре загорелась квартира. К месту прибыли пожарные, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на третьем этаже дома №16-20, строение 1. Сейчас проводится проверка. Сведений о пострадавших нет.

Накануне пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Южном Тушине. Квартира загорелась на четвертом этаже дома № 17 по улице Василия Петушкова.