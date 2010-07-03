Жертвами пожара в Егорьевске стали женщина и ребенок

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Женщина и трехлетний ребенок погибли в пожаре, который охватил квартиру в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

Огонь вспыхнул на девятом этаже дома 16 по Советской улице. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины трагедии сейчас выясняются.

