Взрыв прогремел в автобусе с военными в Дамаске

11:08
Фото: AP Photo/Muzaffar Salman, File
Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военными в Дамаске. Об этом сообщает RT.
Происшествие случилось в районе Дуввар Джамарик утром 15 февраля. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, 42 пострадали из-за взрыва автобуса в Китае. По информации правоохранителей, ЧП произошло в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны.
Взрыв в городском пассажирском автобусе прогремел накануне в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому).
В Китае при взрыве автобуса пострадали 42 человека
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