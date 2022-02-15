Взрыв прогремел в автобусе с военными в Дамаске

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Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военными в Дамаске. Об этом сообщает RT.

Происшествие случилось в районе Дуввар Джамарик утром 15 февраля. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, 42 пострадали из-за взрыва автобуса в Китае. По информации правоохранителей, ЧП произошло в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны.

Взрыв в городском пассажирском автобусе прогремел накануне в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому).

