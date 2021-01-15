В Подмосковье мужчина выстрелил в дверь квартиры, за которой находилась полиция

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Следователи начали проверку по факту стрельбы в квартире в подмосковном Пушкине. Мужчина открыл огонь, когда на место прибыли полицейские, говорится на сайте СК РФ по региону.

По данным ведомства, 15 января в одной из квартир местный житель 1956 года рождения произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону металлической входной двери. За этой дверью были сотрудники полиции, прибывшие на место для проверки информации о подготовке преступления.

"Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, изъята одна стреляная гильза и охотничье ружье", – добавили представители Следственного комитета. Жильцов квартиры доставили в отдел, их опрашивают следователи.

В СК установят, есть разрешение на ношение оружия у мужчины, открывшего огонь.

Ранее у жителя Подмосковья изъяли арсенал патронов. Правоохранители обнаружили в его квартире в Одинцовском городском округе 558 патронов, 240 из которых были приобретены и хранились незаконно.