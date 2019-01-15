Компенсации пострадавшим при взрыве газа в Шахтах выплатят 16 января

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Материальную помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области выплатят в среду, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы региона Вадима Артемова.

По 10 тысяч рублей передадут 79 жильцам. Еще двоим, здоровью которых был причинен вред средней степени тяжести, выплатят по 400 тысяч рублей, третьему пострадавшему с легкой степенью тяжести заплатят 200 тысяч рублей.



Взрыв в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома произошел утром в понедельник, 14 января. Были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали в общей сложности 12 человек.

В результате происшествия погибли четыре человека, семь человек спасли из-под завалов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.