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13:40

Из-за провала грунта на Ферганской улице изменены маршруты автобусов

происшествия

13:40

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Фото: ЦОДД

Из-за проседания грунта на юго-востоке Москвы изменено движение автобусов №115, следующих от 138 квартала Выхино до станции метро "Кузьминки". Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.

Автобусы объезжают Ферганскую улицу по Сормовскому проезду на участке между улицей Академика Скрябина и Сурским проездом. Ранее Мосгортранс сообщил, что маршруты № 51 (138-й квартал Выхина – 138-й квартал Выхина) и 208 (платформа Новогиреево – платформа Новогиреево) также едут в объезд этого участка.

Автомобильное движение по Ферганской улице от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда было перекрыто днем 15 января после провала грунта. Авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.

происшествия

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