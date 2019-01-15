Из-за провала грунта на Ферганской улице изменены маршруты автобусов

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Из-за проседания грунта на юго-востоке Москвы изменено движение автобусов №115, следующих от 138 квартала Выхино до станции метро "Кузьминки". Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.

Автобусы объезжают Ферганскую улицу по Сормовскому проезду на участке между улицей Академика Скрябина и Сурским проездом. Ранее Мосгортранс сообщил, что маршруты № 51 (138-й квартал Выхина – 138-й квартал Выхина) и 208 (платформа Новогиреево – платформа Новогиреево) также едут в объезд этого участка.

Автомобильное движение по Ферганской улице от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда было перекрыто днем 15 января после провала грунта. Авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.