Кусок льда упал на мужчину с крыши дома в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Долматова Елена

Кусок льда упал на мужчину с крыши дома в Басманном районе столицы. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем во вторник в Лялином переулке, дом №18, строение 1. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.