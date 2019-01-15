Поступление воды на участке салатовой ветки метро не опасно для инфраструктуры

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Поступление воды, которое произошло на участке Люблинско-Дмитровский линии метро, не опасно для инфраструктуры, сообщает телеканал Москва 24.

На месте работают службы метрополитена, Мосинжпроект и Мосметрострой. Пассажиров просят пользоваться бесплатными автобусами "КМ", которые запустили для удобства горожан. На маршруте курсируют 50 компенсационных автобусов.

У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и подскажут, как лучше проехать.

По предварительным данным, причиной сбоя могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

Утром 15 января из-за поступления воды закрыли станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".