Электрички Ленинградского направления ОЖД следуют с опозданием

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Электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) следуют из Москвы с опозданием из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТППК) в канале Telegram.

Пассажиру понадобилась медицинская помощь. В компании приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее на участке Москва-Реутово Горьковского направления МЖД произошло частичное повреждение контактного провода. Более тысячи пассажиров были эвакуированы из-за угрозы пожара. В результате ЧП изменилась схема движения пригородных поездов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил после аварии развести всех пассажиров.