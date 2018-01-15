На Горьковском направлении МЖД произошел обрыв контактной сети

15 января, 16:49
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Движение пригородных поездов на перегоне Чухлинка-Кусково Горьковского направления Московской железной дороги организовано по временной схеме из-за повреждения контактного провода, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
"Сегодня в 16:02 на участке Москва-Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части", – говорится в сообщении.
В МЧС Москвы заявили, что повреждение контактной сети не привело к возгоранию.
В МЖД отметили, что движение поездов организовано с использованием соседнего, третьего пути. Поезда по возможности пропускаются по нему.
"Пригородные поезда, проходящие по третьему пути, следуют без остановки для посадки и высадки пассажиров "Серп и Молот", "Карачарово", "Чухлинка" и "Кусково". В настоящее время в пути остановлены четыре пригородных поезда", – добавили в МЖД.
В пресс-службе также сообщили, что железнодорожники прилагают все усилия для возобновления движения на участке в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что около тысячи пассажиров эвакуировали из-за пожара в электричке на востоке столицы. Об этом передал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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