Росгвардия задержала троих человек после стрельбы возле ТЦ в ТиНАО

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев

Росгварейцы задержали в ТиНАО троих человек, которые открыли стрельбу по парковке ТЦ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского управления нацгвардии РФ.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники Росгвардии получили информацию о стрельбе на подземной парковке. Выяснилось, что молодые люди распивали спиртные напитки и стреляли из травматического оружия в потолок и стены.

В пресс-службе добавили, что стрелков задержали, их возраст – от 20 до 28 лет, они переданы полиции, оружие изъято.

Ранее в центре столицы произошел конфликт из-за парковки между водителем автомобиля и таксистом. В результате водителя такси обстреляли из травматического пистолета.