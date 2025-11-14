Жительница Севастополя дала двухлетнему сыну пиво и привлекла его к курению

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Правоохранители Севастополя установили личность женщины, которая дала двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и привлекла его к курению неизвестного вещества. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее соответствующее видео появилось в Сети. В результате полицейские установили личность его участницы и место ее проживания. Оказалось, что 20-летняя жительница Севастополя была на профилактическом учете еще будучи несовершеннолетней.

К моменту прибытия полицейских на место происшествия девушка была пьяна. Она рассказала, что накануне употребляла запрещенные вещества, но не признала, что вовлекала своего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.

Правоохранители начали проверку, согласно статьям 156 и 230 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Склонение к потреблению наркотических средств"). Отец мальчика не принимает участия в его воспитании, поэтому его изъяли из семьи и поместили в "Дом ребенка".

Ранее в Санкт-Петербурге пьяная женщина уронила на кафельный пол трехмесячную дочь. Как сообщила мать ребенка, после повторного падения она решила вызвать ей скорую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

