Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Он уже осмотрел поврежденные территории и дома. Известно о попаданиях фрагментов БПЛА в четыре многоквартирных (МКД) и два частных дома. Есть пострадавший, который был доставлен в городскую больницу.

"Больше всего пострадал МКД по улице Губернского. В МКД по улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, к счастью, она нежилая. Среди жильцов пострадавших нет. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады", – рассказал глава Новороссийска, добавив, что во дворах в результате атаки были повреждены автомобили.

По его словам, всем пострадавшим окажут необходимую помощь. В настоящий момент идут работы по ликвидации последствий атаки, развернут оперативный штаб.

Кравченко подчеркнул, что после обследования мест происшествия и составления всех необходимых документов местные власти приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ. На базе школы № 29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения.

Кроме того, был нанесен ущерб инфраструктуре города. В частности, обломки дронов повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, а также нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Здесь пострадавших нет, а огонь был оперативно потушен.

"В результате массированной атаки обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – сказал Кравченко.

Всего в ликвидации последствий атаки задействованы 172 человека и 51 единица техники.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 216 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 14 ноября. Больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края – 66. Также ликвидировано 59 дронов над акваторией Черного моря.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, при атаке ВСУ сильнее всего пострадал Новороссийск. Глава региона также поручил Кравченко оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям.