00:28Происшествия
Движение на Варшавском шоссе восстановлено
Фото: Агентство "Москва"
Движение на Варшавском шоссе восстановили после столкновения двух автомобилей. Об этом заявили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе возле дома 37 на юге Москвы. По информации Госавтоинспекции столицы, в результате произошедшего пострадали пять человек, которых доставили в медучреждения.
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