Движение на Варшавском шоссе восстановлено

Фото: Агентство "Москва"

Движение на Варшавском шоссе восстановили после столкновения двух автомобилей. Об этом заявили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе возле дома 37 на юге Москвы. По информации Госавтоинспекции столицы, в результате произошедшего пострадали пять человек, которых доставили в медучреждения.

Таксист попал в ДТП на Сущевском Валу