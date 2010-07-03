В Госдуме заявили о новых требованиях к ЧОП из-за ЧП в Благовещенске

Фото: СК РФ

В Госдуме считают необходимым установить новые требования к ЧОП из-за трагедии в Благовещенске, где в результате стрельбы в строительном колледже два человека погибли и еще трое получили ранения.

"Первичные проверочные действия показывают, что находящийся на охране представитель ЧОПа не имел удостоверение частного охранника. Необходимо установить дополнительные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим охрану образовательных учреждений, и установить так называемую начальную минимальную цену контракта на работу", – заявил Александр Хинштейн.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента.

В связи с произошедшим директор Росгвардии Виктор Золотов дал указание проверить ЧОП "Сириус-а", который охранял образовательное учреждение. Систему охраны также проверит СК. В региональном министерстве образования утверждают, что охрана в учреждении была, как и тревожная кнопка.

Руководитель частного охранного предприятия Сергей Андрющенко отказался комментировать ситуацию.

В Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия. Занятия в колледже отменены до понедельника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны.

По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Один из студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ, который во время стрельбы 14 ноября находился в здании учебного заведения, рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

