Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Красноярске

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Советском районе Красноярска, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительным данным, авария произошла на улице 9 Мая. В сообщении говорится, что автобус № 63 столкнулся с автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался задним ходом и был задействован в ремонтных работах.

"В результате ДТП получили травмы 4 человека: водитель и трое пассажиров автобуса", – сообщил представитель ведомства.

7 октября автобус, грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в районе Крымского моста в центре Москвы.