Житель Раменского рассказал о семье девочки, найденной рядом с трупами родителей

16:16
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Знакомый семьи шестилетней девочки из Раменского, которую нашли рядом с трупами родителей, рассказал о матери ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру".
Дмитрий Шамшин поведал, что вместе с матерью девочки Надеждой Кононенко учился в одной школе, но она была на несколько классов старше. По его словам, женщина всегда ходила с коляской в компании "подруг и пива".
Мужчина также предположил, что дочь Кононенко отставала в развитии.
"У нее еще две старшие дочери. Видел их, но вот где они были, вопрос. В той квартире на улице Десантной давно жила. Лет 10 точно. С ней Саша жил. Вроде муж", – сказал Шамшин.
Вместе с тем знакомый семьи добавил, что женщина не употребляла наркотики, но причиной смерти мог стать алкоголь. Он рассказал, что женщина часто "просила похмелиться", а после выпитого спиртного у нее часто повышалось давление.
Девочку рядом с телами мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Раменском накануне. Живого ребенка и мертвых взрослых нашли около 18:20 в квартире дома по улице Десантной.
Шестилетнюю девочку госпитализировали с обезвоживанием.
По факту произошедшего проверку организовали региональное следственное управление Следственного комитета РФ и прокуратура Московской области.
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