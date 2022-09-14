Житель Раменского рассказал о семье девочки, найденной рядом с трупами родителей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Знакомый семьи шестилетней девочки из Раменского, которую нашли рядом с трупами родителей, рассказал о матери ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дмитрий Шамшин поведал, что вместе с матерью девочки Надеждой Кононенко учился в одной школе, но она была на несколько классов старше. По его словам, женщина всегда ходила с коляской в компании "подруг и пива".

Мужчина также предположил, что дочь Кононенко отставала в развитии.

"У нее еще две старшие дочери. Видел их, но вот где они были, вопрос. В той квартире на улице Десантной давно жила. Лет 10 точно. С ней Саша жил. Вроде муж", – сказал Шамшин.

Вместе с тем знакомый семьи добавил, что женщина не употребляла наркотики, но причиной смерти мог стать алкоголь. Он рассказал, что женщина часто "просила похмелиться", а после выпитого спиртного у нее часто повышалось давление.

Девочку рядом с телами мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Раменском накануне. Живого ребенка и мертвых взрослых нашли около 18:20 в квартире дома по улице Десантной.

Шестилетнюю девочку госпитализировали с обезвоживанием.

По факту произошедшего проверку организовали региональное следственное управление Следственного комитета РФ и прокуратура Московской области.

