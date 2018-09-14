Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14 сентября 2018, 11:06

Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября

происшествия суды

Фото: AP/Ng Han Guan

До конца сентября в суд передадут дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

"Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд", – приводит слова Касымова РИА Новости.

Фигурист погиб в результате стычки с двоими мужчинами, которых он поймал при попытке кражи зеркал с машины. Ему нанесли ножевые ранения во время потасовки. Спортсмена госпитализировали, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови.

На похороны Дениса Тена пришли известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти.

25-летний Денис Тен был единственным спортсменом в истории Казахстана, который стал медалистом в одиночном фигурном катании – он завоевал бронзу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать