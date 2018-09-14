Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября

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До конца сентября в суд передадут дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

"Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд", – приводит слова Касымова РИА Новости.

Фигурист погиб в результате стычки с двоими мужчинами, которых он поймал при попытке кражи зеркал с машины. Ему нанесли ножевые ранения во время потасовки. Спортсмена госпитализировали, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови.

На похороны Дениса Тена пришли известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти.

25-летний Денис Тен был единственным спортсменом в истории Казахстана, который стал медалистом в одиночном фигурном катании – он завоевал бронзу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.