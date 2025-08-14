Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Двое рабочих, которые получили травмы в результате падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, находятся в реанимации. Об этом РИА Новости рассказал представитель министерства здравоохранения Приморья.

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Всю необходимую помощь рабочим оказывают ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и иные специалисты.

Об инциденте на ТЭЦ-2 во Владивостоке стало известно 14 августа. По данным СК, сотрудники подрядной организации упали с высоты во время проведения ремонтных работ на территории станции. В результате три человека погибли и еще двое пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время проведения строительных и иных работ. Сотрудники регионального СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые должны были отвечать за организацию ремонтных работ.

