При крушении самолета Бе-200 в Турции погибли 8 человек

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Никто из членов экипажа самолета-амфибии Бе-200, разбившегося в Турции, не выжил, сообщает Минобороны России.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", – заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к государственным наградам посмертно.

"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолета Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно", – сообщили в пресс-службе президента.

Пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства Турции.

Ранее пожарный самолет Petzetel разбился 8 августа во время тушения пожара на острове Закинф в Ионическом море. Борт летел вместе с еще одним пожарным самолетом аналогичного типа, чтобы принять участие в тушении небольшого возгорания в районе Лагоподо-Махерадо.

