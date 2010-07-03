СК проверит видео, на котором фельдшер скорой пнул женщину

Фото: соцсети

Следственный комитет заинтересовался видеороликом, на котором фельдшер скорой помощи в Ростове-на-Дону пинает ногой лежащую на улице женщину, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как фельдшер скорой помощи пинает пациентку, затем снимает перчатки, закрывает медицинский чемоданчик и уезжает, не оказав помощи.

Следователи проведут доследственную проверку. Также о проведении собственной проверки заявили в прокуратуре Ростовской области.



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