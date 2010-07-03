В Королеве спасли упавшего в колодец теплосети мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Королеве спасли человека, упавшего в сбросный колодец теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Инцидент произошел на обочине Ярославского шоссе. О происшествии по телефону экстренных служб рассказал потерпевший – 21-летний житель Королева. Он также пояснил спасателям, что из-за полученных травм сам выбраться не может.

Люк был глубиной около двух метров. Спасатели спустились в колодец и оказали первую помощь. При осмотре у молодого человека выявили подозрение на ушиб ребер, бедра и вывих ноги.

Пострадавшему пришлось зафиксировать повреждения. При помощи спасательного щита и веревки его подняли на поверхность, а затем эвакуировали к месту стоянки автомобиля скорой и передали медикам.

